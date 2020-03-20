Во Львовской области микроавтобус насмерть сбил пешехода
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Во Львовской области, в Городецком районе микроавтобус насмерть сбил пешехода. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Нацполиции во Львовской области.
"Дорожно-транспортное происшествие произошло 18 марта около 19:30 возле села Градовка. Как предварительно установили правоохранители, двигаясь по дороге "Львов-Самбор-Ужгород" 54-летний водитель автомобиля Volkswagen T5, житель города Самбор, совершил наезд на 76-летнего жителя села Градовка. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия", - сообщили в Нацполиции.
По факту следователи Городокского отделения полиции открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - до восьми лет лишения свободы без права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, во Львовской области микроавтобус насмерть сбил подростка.