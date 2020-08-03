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На Чернігівщині затримали чоловіка, який підозрюється у вбивстві 8-річного сина

На Чернігівщині затримали чоловіка, який підозрюється у вбивстві 8-річного сина

Київ • УНН

 • 7538 перегляди

КИЇВ. 3 серпня. УНН. На Чернігівщині поліція затримала 30-річного чоловіка, який підозрюється у вбивстві 8-річного сина, з яким він разом відпочивав у лісосмузі під Черніговом. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Чернігівській області.

"…надійшла інформація, що в лісі неподалік села Скорінець Чернігівського району загубилася дитина, власними силами родичі знайти дитину не змогли. Правоохоронці розвернули оперативний штаб з пошуку дитини. Було залучено особовий склад Національної поліції в Чернігівській області, Державну службу з надзвичайних ситуацій, Нацгвардію, кінологи з собаками, лісники, громадськість, квадрокоптер. Загалом понад ста осіб", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що поліцейські одразу звернули увагу на стан батька, який запевняв, що дитина загубилася.

"У нього на одязі були плями бурого кольору. При поверхневому огляді чоловіка поліцейські виявили у нього закривавлений ніж. Пошуки дитини тривали всю ніч. Близько 7-ї ранку тіло дитини було знайдене в полі. Тоді батько й зізнався правоохоронцям, що він причетний до вбивства дитини. На тілі дитини виявлені численні ножові поранення. Поліція затримала чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістила до ізолятора тимчасового тримання", - додається у повідомленні.

Повідомляється, що наразі відкрито кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство малолітньої дитини, що карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, на Черкащині місцеву жительку засуджено за вбивство своєї новонародженої дитини.

Українські Національні Новини

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