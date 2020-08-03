В Черниговской области задержали мужчину, который подозревается в убийстве 8-летнего сына

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 42282 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 102519 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 107441 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 134810 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111072 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 132089 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102180 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102611 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104458 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102077 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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В Черниговской области задержали мужчину, который подозревается в убийстве 8-летнего сына

В Черниговской области задержали мужчину, который подозревается в убийстве 8-летнего сына

Киев  •  УНН

 • 7538 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. В Черниговской области полиция задержала 30-летнего мужчину, который подозревается в убийстве 8-летнего сына, с которым он вместе отдыхал в лесополосе под Черниговом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Черниговской области.

"... поступила информация, что в лесу близ села Скоренец Черниговского района потерялся ребенок, сами по себе родственники найти ребенка не смогли. Правоохранители развернули оперативный штаб по поиску ребенка. Были привлечены личный состав Национальной полиции в Черниговской области, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, Нацгвардия, кинологи с собаками, лесники, общественность, квадрокоптер. Всего более ста человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полицейские сразу обратили внимание на состояние отца, который уверял, что ребенок потерялся.

"У него на одежде были пятна бурого цвета. При поверхностном осмотре мужчины полицейские обнаружили у него окровавленный нож. Поиски ребенка продолжались всю ночь. Около 7 утра тело ребенка было найдено в поле. Тогда отец и признался правоохранителям, что он причастен к убийству ребенка. На теле ребенка обнаружены многочисленные ножевые ранения. Полиция задержала в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и поместила в изолятор временного содержания", - добавляется в сообщении.

Сообщается, что сейчас открыто уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство малолетнего ребенка, наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы.

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Черкасской области местную жительницу осудили за убийство своего новорожденного ребенка.

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