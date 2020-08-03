В Черниговской области задержали мужчину, который подозревается в убийстве 8-летнего сына
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. В Черниговской области полиция задержала 30-летнего мужчину, который подозревается в убийстве 8-летнего сына, с которым он вместе отдыхал в лесополосе под Черниговом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Черниговской области.
"... поступила информация, что в лесу близ села Скоренец Черниговского района потерялся ребенок, сами по себе родственники найти ребенка не смогли. Правоохранители развернули оперативный штаб по поиску ребенка. Были привлечены личный состав Национальной полиции в Черниговской области, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, Нацгвардия, кинологи с собаками, лесники, общественность, квадрокоптер. Всего более ста человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что полицейские сразу обратили внимание на состояние отца, который уверял, что ребенок потерялся.
"У него на одежде были пятна бурого цвета. При поверхностном осмотре мужчины полицейские обнаружили у него окровавленный нож. Поиски ребенка продолжались всю ночь. Около 7 утра тело ребенка было найдено в поле. Тогда отец и признался правоохранителям, что он причастен к убийству ребенка. На теле ребенка обнаружены многочисленные ножевые ранения. Полиция задержала в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и поместила в изолятор временного содержания", - добавляется в сообщении.
Сообщается, что сейчас открыто уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство малолетнего ребенка, наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы.
Продолжается досудебное расследование.
Напомним, в Черкасской области местную жительницу осудили за убийство своего новорожденного ребенка.