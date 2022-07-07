На Чернігівщині з річки витягнули два російські танки і п'ять "законсервованих" орків

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Повідомляється, що один ворожий танк Т-72, зі слів очевидців, потонув наприкінці лютого. Всередині виявили тіла двох членів екіпажу. Місце механіка-водія було порожнім. Машина потонула догори гусеницями, тож ті, хто знаходився у башті, на щастя, були приречені на загибель.

Ще один російський танк Т-72 витягли 6 липня, інформують в командуванні. Цього разу всередині був екіпаж окупантів у повному комплекті - троє росіян.

Нагадаємо

За інформацією Генерального штабу, станом на ранок 7 липня втрати російських окупантів, з початку повномасштабного вторгнення рф, в Україні сягнули вже близько 36 650 осіб, 1602 танків та сотень одиниць іншої військової техніки.