В Черниговской области из реки вытащили два российских танка и пять "законсервированных" орков

Детали

Сообщается, что один вражеский танк Т-72, ​​по словам очевидцев, утонул в конце февраля. Внутри обнаружены тела двух членов экипажа. Место механика-водителя было пустым. Машина утонула вверх гусеницами, поэтому те кто находились в башне, к счастью, были обречены на гибель.

Еще один российский танк Т-72 был извлечен 6 июля, информируют в командовании. На этот раз внутри был экипаж оккупантов в полном комплекте - трое россиян.

Напомним

По информации Генерального штаба, по состоянию на утро 7 июля потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 36 650 человек, 1602 танков и сотен единиц другой военной техники.