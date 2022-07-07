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В Черниговской области из реки вытащили два российских танка и пять "законсервированных" орков

В Черниговской области из реки вытащили два российских танка и пять "законсервированных" орков

Киев • УНН

 • 407246 просмотра

КИЕВ. 7 июля. УНН. На территории Минской общины в Черниговской области из реки вытащили два российских танка и пятеро "законсервированных" оккупантов. Об этом информирует Оперативное командование «Север», пишет УНН.

Детали

Сообщается, что один вражеский танк Т-72, ​​по словам очевидцев, утонул в конце февраля. Внутри обнаружены тела двух членов экипажа. Место механика-водителя было пустым. Машина утонула вверх гусеницами, поэтому те кто находились в башне, к счастью, были обречены на гибель.

Еще один российский танк Т-72 был извлечен 6 июля, информируют в командовании. На этот раз внутри был экипаж оккупантов в полном комплекте - трое россиян.

Напомним

По информации Генерального штаба, по состоянию на утро 7 июля потери российских оккупантов, с начала полномасштабного вторжения рф, в Украине достигли уже около 36 650 человек, 1602 танков и сотен единиц другой военной техники.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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