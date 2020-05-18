На Чернігівщині внаслідок пожежі загинули четверо людей
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. У неділю у с. Моложава Городнянського району Чернігівської області в приватному житловому будинку виникла пожежа. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
О 21:55 підрозділом ДСНС пожежу ліквідовано.
На місці пожежі виявлено 4 загиблі особи без ознак насильницької смерті (ймовірна причина смерті – отруєння чадним газом).
До гасіння залучалося 5 людей особового складу та 1 одиниця техніки ДСНС.
Нагадаємо, у Харкові евакуювали людей через пожежу у багатоповерховому будинку.