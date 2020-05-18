В Черниговской области в результате пожара погибли четыре человека
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. В воскресенье в с. Моложавая Гродненского района Черниговской области в частном жилом доме возник пожар. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
В 21:55 подразделением ГСЧС пожар ликвидирован.
На месте пожара обнаружено 4 погибшие лица без признаков насильственной смерти (вероятная причина смерти - отравление угарным газом).
К тушению привлекалось 5 человек личного состава и 1 единица техники ГСЧС.
Напомним, в Харькове эвакуировали людей из-за пожара в многоэтажном доме.