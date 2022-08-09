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На Чернігівщині виявили схрон зброї та боєприпасів поблизу кордону з білоруссю

На Чернігівщині виявили схрон зброї та боєприпасів поблизу кордону з білоруссю

Київ • УНН

 • 204884 перегляди

КИЇВ. 9 серпня. УНН. На Чернігівщині, поблизу кордону з білоруссю, прикордонники спільно з поліцейськими виявили схрон зброї окупантів. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України, інформує УНН.

Цитата

«У дерев’яному ящику знайшли понад дві тисячі набоїв різного калібру, дві реактивні протитанкові гранати, чотири корпуси від гранат різного типу та таку ж кількість запалів, підствольний гранатомет та дві протитанкові міни з підривниками», - ідеться в повідомленні.

Деталі

У відомстві зазначили, що окрім боєприпасів, у сховку був одяг військовослужбовців збройних сил рф. Боєприпаси перевіряють, придатні з них передадуть на потреби Збройних сил України.

Доповнення 

За кілометр від кордону з білоруссю на Рівненщині виявили схрон, в якому було 700 патронів та корпус гранати. За попередніми даними, боєприпаси виявили у закинутому приміщенні в селі Городище. Поліцейські вилучили 700 патронів калібру 7,62 мм та корпус гранати РГД-5.

На Чернігівщині виявили схрон з боєприпасами російських окупантів. На місцевості, де базувався ворог, виявили: РПГ-26 та постріли до нього, гранату "Ф-1", понад 600 набоїв різного калібру.

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