На Чернігівщині виявили схрон зброї та боєприпасів поблизу кордону з білоруссю
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. На Чернігівщині, поблизу кордону з білоруссю, прикордонники спільно з поліцейськими виявили схрон зброї окупантів. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України, інформує УНН.
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«У дерев’яному ящику знайшли понад дві тисячі набоїв різного калібру, дві реактивні протитанкові гранати, чотири корпуси від гранат різного типу та таку ж кількість запалів, підствольний гранатомет та дві протитанкові міни з підривниками», - ідеться в повідомленні.
Деталі
У відомстві зазначили, що окрім боєприпасів, у сховку був одяг військовослужбовців збройних сил рф. Боєприпаси перевіряють, придатні з них передадуть на потреби Збройних сил України.
Доповнення
За кілометр від кордону з білоруссю на Рівненщині виявили схрон, в якому було 700 патронів та корпус гранати. За попередніми даними, боєприпаси виявили у закинутому приміщенні в селі Городище. Поліцейські вилучили 700 патронів калібру 7,62 мм та корпус гранати РГД-5.
На Чернігівщині виявили схрон з боєприпасами російських окупантів. На місцевості, де базувався ворог, виявили: РПГ-26 та постріли до нього, гранату "Ф-1", понад 600 набоїв різного калібру.