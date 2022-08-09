В Черниговской области обнаружили тайник оружия и боеприпасов вблизи границы с беларусью

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«В деревянном ящике нашли более двух тысяч патронов разного калибра, две реактивные противотанковые гранаты, четыре корпуса от гранат разного типа и такое же количество запалов, подствольный гранатомет и две противотанковые мины с взрывниками», – говорится в сообщении.

Детали

В ведомстве отметили, что кроме боеприпасов, в тайнике была одежда военнослужащих вооруженных сил россии. Боеприпасы проверяют, пригодные передадут на нужды Вооруженных сил Украины.

Дополнение

В километре от границы с беларусью в Ровенской области обнаружили схрон, в котором было 700 патронов и корпус гранаты. По предварительным данным, боеприпасы обнаружили в заброшенном помещении в селе Городище. Полицейские изъяли 700 патронов калибра 7,62 мм и корпус гранаты РГД-5.

В Черниговской области обнаружили схрон с боеприпасами российских оккупантов. На местности, где базировался враг, обнаружили: РПГ-26 и выстрелы к нему, гранату "Ф-1", более 600 патронов разного калибра.