В Черниговской области обнаружили тайник оружия и боеприпасов вблизи границы с беларусью
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. В Черниговской области, вблизи границы с беларусью, пограничники совместно с полицейскими обнаружили тайник оружия оккупантов. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины, сообщает УНН.
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«В деревянном ящике нашли более двух тысяч патронов разного калибра, две реактивные противотанковые гранаты, четыре корпуса от гранат разного типа и такое же количество запалов, подствольный гранатомет и две противотанковые мины с взрывниками», – говорится в сообщении.
Детали
В ведомстве отметили, что кроме боеприпасов, в тайнике была одежда военнослужащих вооруженных сил россии. Боеприпасы проверяют, пригодные передадут на нужды Вооруженных сил Украины.
Дополнение
В километре от границы с беларусью в Ровенской области обнаружили схрон, в котором было 700 патронов и корпус гранаты. По предварительным данным, боеприпасы обнаружили в заброшенном помещении в селе Городище. Полицейские изъяли 700 патронов калибра 7,62 мм и корпус гранаты РГД-5.
В Черниговской области обнаружили схрон с боеприпасами российских оккупантов. На местности, где базировался враг, обнаружили: РПГ-26 и выстрелы к нему, гранату "Ф-1", более 600 патронов разного калибра.