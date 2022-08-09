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В Черниговской области обнаружили тайник оружия и боеприпасов вблизи границы с беларусью

Киев • УНН

 • 204883 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. В Черниговской области, вблизи границы с беларусью, пограничники совместно с полицейскими обнаружили тайник оружия оккупантов. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины, сообщает УНН.

Цитата

«В деревянном ящике нашли более двух тысяч патронов разного калибра, две реактивные противотанковые гранаты, четыре корпуса от гранат разного типа и такое же количество запалов, подствольный гранатомет и две противотанковые мины с взрывниками», – говорится в сообщении.

Детали 

В ведомстве отметили, что кроме боеприпасов, в тайнике была одежда военнослужащих вооруженных сил россии. Боеприпасы проверяют, пригодные передадут на нужды Вооруженных сил Украины.

Дополнение 

В километре от границы с беларусью в Ровенской области обнаружили схрон, в котором было 700 патронов и корпус гранаты. По предварительным данным, боеприпасы обнаружили в заброшенном помещении в селе Городище. Полицейские изъяли 700 патронов калибра 7,62 мм и корпус гранаты РГД-5.

В Черниговской области обнаружили схрон с боеприпасами российских оккупантов. На местности, где базировался враг, обнаружили: РПГ-26 и выстрелы к нему, гранату "Ф-1", более 600 патронов разного калибра.

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