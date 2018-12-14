На Чернігівщині водій врізався в поліцейську машину
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. На Чернігівщині в селі Сираї Козелецького району, водій не впорався з керуванням автомобілю і врізався машину патрульних. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА.
"На 72 км на автодороги Київ-Чернігів-Нові Яриловичі в с. Сираї Козелецького району о 13 год. 58 хв 13 грудня водій автомобіля Suzuki Vitara, під час зупинки даного транспорту працівниками патрульної поліції через порушення швидкості руху, не врахував дорожньої обстановки, не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з службовий автомобілем патрульної поліції Toyota Рrius, що був припаркований на узбіччі", - йдеться у повідомленні.
Внаслідок пригоди один поліцейський отримав травми і був доставлений до Козелецької центральної районної лікарні.
Нагадаємо, в одній з квартир Львова працівника патрульної поліції знайшли мертвим.