В Черниговской области водитель врезался в полицейскую машину
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. В Черниговской области в селе Сыраи Козелецкого района, водитель не справился с управлением автомобиля и врезался машину патрульных. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу департамента по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.
"На 72 км автодороги Киев-Чернигов-Новые Яриловичи в селе Сыраи Козелецкого района в 13 час 58 мин 13 декабря водитель автомобиля Suzuki Vitara, во время остановки данного транспорта работниками патрульной полиции за нарушение скорости движения, не учел дорожную обстановку, не справился с управлением и совершил столкновение с служебным автомобилем патрульной полиции Toyota Рrius, который был припаркован на обочине", - говорится в сообщении.
В результате происшествия один полицейский получил травмы и был доставлен в Козелецкую центральную районную больницу.
Напомним, в одной из квартир Львова работника патрульной полиции нашли мертвым.