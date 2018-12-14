В Черниговской области водитель врезался в полицейскую машину

"На 72 км автодороги Киев-Чернигов-Новые Яриловичи в селе Сыраи Козелецкого района в 13 час 58 мин 13 декабря водитель автомобиля Suzuki Vitara, во время остановки данного транспорта работниками патрульной полиции за нарушение скорости движения, не учел дорожную обстановку, не справился с управлением и совершил столкновение с служебным автомобилем патрульной полиции Toyota Рrius, который был припаркован на обочине", - говорится в сообщении.

В результате происшествия один полицейский получил травмы и был доставлен в Козелецкую центральную районную больницу.

Напомним, в одной из квартир Львова работника патрульной полиции нашли мертвым.