На Чернігівщині працювала ППО - ОК "Північ"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. На Чернігівщині сьогодні працювала ППО, повідомляє оперативне командування "Північ", пише УНН.
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"На Чернігівщині працює ППО! Зберігайте спокій та знаходьтеся в укриттях до відбою тривоги", - вказували в ОК "Північ" під час повітряної тривоги.
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Нагадаємо
У КМВА повідомили про роботу ППО у Києві.
У Київській ОВА повідомили про ракетну атаку і роботу ППО, тим часом у Києві, Київській та низці інших областей триває повітряна тривога.