По Україні поширилася повітряна тривога
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Повітряна тривога поширилася по Україні після того, як спочатку була оголошена у низці областей та Києві, де пролунали вибухи, передає УНН.
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Станом на 11:40, за даними карти тривог, сирена пролунала майже у всіх областях, окрім низки південних.
Нагадаємо
У КМВА повідомили про роботу ППО у Києві.
У Київській ОВА повідомили про ракетну атаку і роботу ППО, тим часом у Києві, Київській та низці інших областей триває повітряна тривога.
Кличко повідомив про вибухи у Києві, у центральних районах.