По Украине распространилась воздушная тревога
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Воздушная тревога распространилась по Украине после того, как сначала была объявлена в ряде областей и Киеве, где прогремели взрывы, передает УНН.
Детали
По состоянию на 11:40, по данным карты тревог, сирена прозвучала почти во всех областях, кроме ряда южных.
Напомним
В КГВА сообщили о работе ПВО в Киеве.
В Киевской ОВА сообщили о ракетной атаке и работе ПВО, тем временем в Киеве, Киевской и ряде других областей продолжается воздушная тревога.
Кличко сообщил о взрывах в Киеве, в центральных районах.