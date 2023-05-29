В Черниговской области работала ПВО - ОК "Север"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. В Черниговской области сегодня работала ПВО, сообщает оперативное командование "Север", пишет УНН.
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"В Черниговской области работает ПВО! Сохраняйте спокойствие и находитесь в укрытиях до отбоя тревоги", - указывали в ОК "Север" во время воздушной тревоги.
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Напомним
В КГВА сообщили о работе ПВО в Киеве.
В Киевской ОВА сообщили о ракетной атаке и работе ПВО, тем временем в Киеве, Киевской и ряде других областей продолжается воздушная тревога.