В Черниговской области работала ПВО - ОК "Север"

Цитата

"В Черниговской области работает ПВО! Сохраняйте спокойствие и находитесь в укрытиях до отбоя тревоги", - указывали в ОК "Север" во время воздушной тревоги.

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Напомним

В КГВА сообщили о работе ПВО в Киеве.

В Киевской ОВА сообщили о ракетной атаке и работе ПВО, тем временем в Киеве, Киевской и ряде других областей продолжается воздушная тревога.