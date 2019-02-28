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На Чернігівщині пенсіонеру перерізали шию

На Чернігівщині пенсіонеру перерізали шию

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. На Чернігівщині регіональною прокуратурою завершено досудове розслідування стосовно жителя Бобровицького району, який у листопад минулого року перерізав 64-річному пенсіонерові шию. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури Чернігівської області.

“Досудовим розслідуванням встановлено, що зловмисник у листопаді 2018 року прийшов до 64-річного пенсіонера у гості, де вони разом розпивали алкогольні напої. У ході раптово виниклого конфлікту він умисно перерізав потерпілому шию. Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер на місці події”, — йдеться у повідомленні.

Наразі обвинувальний акт у кримінальному провадженні направлено до суду.

Чоловіка звинувачують в умисному протиправному заподіянні смерті іншій особі, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

Нагадаємо, на Тернопільщині ревнивий чоловік влаштував різанину, в ході якої наніс собі і дружині майже 40 ножових поранень.

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