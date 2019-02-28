В Черниговской области пенсионеру перерезали шею

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 10954 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 35543 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 118916 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 121941 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124051 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122317 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 154216 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117314 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141262 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145171 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В Черниговской области пенсионеру перерезали шею

В Черниговской области пенсионеру перерезали шею

Киев  •  УНН

 • 15764 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. В Черниговоской области региональной прокуратурой завершено досудебное расследование в отношении жителя Бобровицкого района,который в ноябре прошлого года перерезал 64-летнему пенсионеру шею. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Черниговской области.

"Досудебным расследованием установлено, что злоумышленник в ноябре 2018 пришел к 64-летнему пенсионеру в гости, где они вместе распивали алкогольные напитки. В ходе внезапно возникшего конфликта он умышленно перерезал потерпевшему шею. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Сейчас обвинительный акт в уголовном производстве направлен в суд.

Мужчину обвиняют в умышленном противоправном причинении смерти другому лицу, то есть в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины.

Напомним, в Тернопольской области ревнивый мужчина устроил резню, в ходе которой нанес себе и жене почти 40 ножевых ранений.

Украинские Национальные Новости

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