В Черниговской области пенсионеру перерезали шею
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. В Черниговоской области региональной прокуратурой завершено досудебное расследование в отношении жителя Бобровицкого района,который в ноябре прошлого года перерезал 64-летнему пенсионеру шею. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Черниговской области.
"Досудебным расследованием установлено, что злоумышленник в ноябре 2018 пришел к 64-летнему пенсионеру в гости, где они вместе распивали алкогольные напитки. В ходе внезапно возникшего конфликта он умышленно перерезал потерпевшему шею. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.
Сейчас обвинительный акт в уголовном производстве направлен в суд.
Мужчину обвиняют в умышленном противоправном причинении смерти другому лицу, то есть в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины.
Напомним, в Тернопольской области ревнивый мужчина устроил резню, в ходе которой нанес себе и жене почти 40 ножевых ранений.