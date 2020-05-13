На Чернігівщині COVID-19 зафіксували у працівниці одного з київських медзакладів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. В Чернігівській області зафіксований ще один випадок захворювання на COVID-19. Інфікована працює в одному з київських медзакладів. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Чернігівської ОДА.
"За останню добу в області +1 випадок захворювання на коронавірусну інфекцію. ПЛР-тест підтвердив інфікування COVID-19 у жительки міста Ніжин. Вона працює в одному з київських медзакладів. Хвороба протікає безсимптомно. Жінка знаходиться на самоізоляції вдома", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що одужала хвора з Корюківки.
"Відсутність вірусу підтвердили два негативні ПЛР-тести. Наразі жінка знаходиться у лікарні під наглядом через поважний вік та супутні хвороби, але вже найближчим часом буде виписана додому", - зазначається в повідомленні.
Повідомляється, що на сьогодні в області 80 випадків інфікування на коронавірусну інфекцію. 9 осіб госпіталізовані, 46 – на амбулаторному лікуванні.
"Одужали 19 пацієнтів, 6 летальних випадків", - повідомляє ОДА.
Нагадаємо, станом на 11:00 13 травня на території Вінницької області виявлено коронавірус у 628 осіб, зокрема - у 40 дітей.