В Черниговской области COVID-19 зафиксировали у работницы одного из киевских медучреждений
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. В Черниговской области зафиксирован еще один случай заболевания COVID-19. Инфицированная работает в одном из киевских медучреждений. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Черниговской ОГА.
"За последние сутки в области 1 случай заболевания коронавирусной инфекцией. ПЦР-тест подтвердил инфицирование COVID-19 у жительницы города Нежин. Она работает в одном из киевских медучреждений. Болезнь протекает бессимптомно. Женщина находится на самоизоляции дома", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что выздоровела больная из Корюковки.
"Отсутствие вируса подтвердили два негативных ПЦР-теста. Сейчас женщина находится в больнице под наблюдением из-за почтенного возраста и сопутствующие болезни, но уже в ближайшее время будет выписана домой", - отмечается в сообщении.
Сообщается, что на сегодня в области 80 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. 9 человек госпитализированы, 46 - на амбулаторном лечении.
"Выздоровели 19 пациентов, 6 летальных случаев", - сообщает ОГА.
Напомним, по состоянию на 11:00 13 мая на территории Винницкой области обнаружен коронавирус у 628 человек, в том числе - у 40 детей.