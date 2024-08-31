На Черкащині знищили три "шахеди": через падіння уламків пошкоджені будинки
Київ • УНН
Сили ППО збили три ворожі "шахеди" над Черкаською областю. Через падіння уламків у Черкаському районі пошкоджено чотири приватні будинки, але люди не постраждали.
У Черкаській області сьогодні, 31 серпня, сили протиповітряної оборони збили три ворожі "шахеди". Люди не постраждали. Втім падіння уламків у Черкаському районі призвели до пошкодження чотирьох приватних будинків. Про це повідомив голова ОВА Ігор Табурець, передає УНН.
Ніч і ранок на тривозі. Нарешті відбій. За попередніми даними, наші оборонці знищили в небі над областю 3 "шахеди". Через падіння уламків у Черкаському районі пошкоджено чотири приватні будинки
За його словами, люди не постраждали. Обстеження території триває.
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