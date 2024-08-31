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На Черкащині знищили три "шахеди": через падіння уламків пошкоджені будинки

На Черкащині знищили три "шахеди": через падіння уламків пошкоджені будинки

Київ • УНН

 • 38320 перегляди

Сили ППО збили три ворожі "шахеди" над Черкаською областю. Через падіння уламків у Черкаському районі пошкоджено чотири приватні будинки, але люди не постраждали.

У Черкаській області сьогодні, 31 серпня, сили протиповітряної оборони збили три ворожі  "шахеди". Люди не постраждали. Втім падіння уламків у Черкаському районі призвели до пошкодження  чотирьох приватних  будинків. Про це повідомив голова ОВА Ігор Табурець, передає УНН

Ніч і ранок на тривозі. Нарешті відбій. За попередніми даними, наші оборонці знищили в небі над областю 3 "шахеди". Через падіння уламків у Черкаському районі пошкоджено чотири приватні будинки

- написав Табурець у Telegram.

За його словами, люди не постраждали. Обстеження території триває.

Армія рф атакувала Київщину дронами: влучань та постраждалих немає, уламки призвели до пожеж у трьох районах 31.08.24, 09:09 • 32160 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна

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