В Черкасской области уничтожили три «Шехеды»: из-за падения обломков повреждены дома

В Черкасской области сегодня, 31 августа, силы противовоздушной обороны сбили три вражеские "шахеды". Люди не пострадали. Впрочем, падение обломков в Черкасском районе привели к повреждению четырех частных домов. Об этом сообщил председатель ОВА Игорь Табурец, передает УНН.

Ночь и утро на тревоге. Наконец-то отбой. По предварительным данным, наши защитники уничтожили в небе над областью 3 "шахеды". Из-за падения обломков в Черкасском районе повреждены четыре частных дома - написал Табурец в Telegram.

По его словам, люди не пострадали. Обследование территории продолжается.

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