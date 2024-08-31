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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Черкасской области уничтожили три «Шехеды»: из-за падения обломков повреждены дома

В Черкасской области уничтожили три «Шехеды»: из-за падения обломков повреждены дома

Киев  •  УНН

31 августа 2024, 06:26  •  22112 просмотра

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Силы ПВО сбили три вражеские «шахеды» над Черкасской областью. Из-за падения обломков в Черкасском районе повреждены четыре частных дома, но люди не пострадали.

В Черкасской области сегодня, 31 августа, силы противовоздушной обороны сбили три вражеские  "шахеды". Люди не пострадали. Впрочем, падение обломков в Черкасском районе привели к повреждению  четырех частных  домов. Об этом сообщил председатель ОВА Игорь Табурец, передает УНН

Ночь и утро на тревоге. Наконец-то отбой. По предварительным данным, наши защитники уничтожили в небе над областью 3 "шахеды". Из-за падения обломков в Черкасском районе повреждены четыре частных дома

- написал Табурец в Telegram.

По его словам, люди не пострадали. Обследование территории продолжается.

Армія рф атакувала Київщину дронами: влучань та постраждалих немає, уламки призвели до пожеж у трьох районах 31 августа 2024, 06:09 • 23125 просмотров

Татьяна Краевская

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