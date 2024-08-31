В Черкасской области уничтожили три «Шехеды»: из-за падения обломков повреждены дома
Киев • УНН
Силы ПВО сбили три вражеские «шахеды» над Черкасской областью. Из-за падения обломков в Черкасском районе повреждены четыре частных дома, но люди не пострадали.
В Черкасской области сегодня, 31 августа, силы противовоздушной обороны сбили три вражеские "шахеды". Люди не пострадали. Впрочем, падение обломков в Черкасском районе привели к повреждению четырех частных домов. Об этом сообщил председатель ОВА Игорь Табурец, передает УНН.
Ночь и утро на тревоге. Наконец-то отбой. По предварительным данным, наши защитники уничтожили в небе над областью 3 "шахеды". Из-за падения обломков в Черкасском районе повреждены четыре частных дома
По его словам, люди не пострадали. Обследование территории продолжается.
Армія рф атакувала Київщину дронами: влучань та постраждалих немає, уламки призвели до пожеж у трьох районах 31 августа 2024, 06:09 • 23125 просмотров