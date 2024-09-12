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На Черкащині з ночі знищили 4 ворожі дрони

На Черкащині з ночі знищили 4 ворожі дрони

Київ • УНН

 • 19000 перегляди

Черкаська область успішно відбила нічну атаку ворожих безпілотників. Збито 4 БпЛА, постраждалих немає, лише незначне загорання лісової підстилки від уламків.

У Черкаській області з ночі збито 4 ворожих безпілотників, постраждалих немає, лише загорання лісової підстилки від уламків, повідомив у четвер голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, пише УНН.

Затяжні тривоги з ночі нарешті позаду. На рахунку наших оборонців: мінус чотири ворожі БпЛА в межах області. Найголовніше - без потерпілих. В одному з випадків через падіння уламків ми мали загорання лісової підстилки

- написав Табурець у Telegram.

рф атакувала Україну 64 "шахедами" та 5 ракетами: Сили оборони збили 44 БПЛА 12.09.24, 09:24 • 15488 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна

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