В Черкасской области с ночи уничтожили 4 вражеских дрона
Киев • УНН
Черкасская область успешно отразила ночную атаку вражеских беспилотников. Сбито 4 БпЛА, пострадавших нет, лишь незначительное возгорание лесной подстилки от обломков.
В Черкасской области с ночи сбито 4 вражеских беспилотника, пострадавших нет, только возгорание лесной подстилки от обломков, сообщил в четверг председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец, пишет УНН.
Затяжные тревоги с ночи наконец позади. На счету наших защитников: минус четыре вражеских БПЛА в пределах области. Самое главное - без пострадавших. В одном из случаев из-за падения обломков мы имели возгорание лесной подстилки
рф атакувала Україну 64 "шахедами" та 5 ракетами: Сили оборони збили 44 БПЛА 12 сентября 2024, 06:24 • 12413 просмотров