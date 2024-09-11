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На Черкащині вночі збили ворожий дрон

На Черкащині вночі збили ворожий дрон

Київ • УНН

 • 19762 перегляди

Уночі під час повітряної тривоги українські захисники знищили ворожий безпілотний літальний апарат над Черкаською областю. Обійшлося без жертв та руйнувань інфраструктури.

У Черкаській області вночі знищили ворожий безпілотник, обійшлося без жертв та руйнувань інфраструктури, повідомив у середу голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, пише УНН.

Маємо новини від наших оборонців. Уночі під час тривоги вони мінуснули ще один ворожий БпЛА в небі над областю. Минулось без потерпілих. Руйнацій інфраструктури теж немає

- написав Табурець у Telegram.

Над Україною вночі збили 20 з 25 "шахедів", 5 втрачено, ворог атакував ракетами11.09.24, 08:29 • 15657 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна

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