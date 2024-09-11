В Черкасской области ночью сбили вражеский дрон
Киев • УНН
Ночью во время воздушной тревоги украинские защитники уничтожили вражеский беспилотный летательный аппарат над Черкасской областью. Обошлось без жертв и разрушений инфраструктуры.
В Черкасской области ночью уничтожили вражеский беспилотник, обошлось без жертв и разрушений инфраструктуры, сообщил в среду глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, пишет УНН.
Есть новости от наших защитников. Ночью во время тревоги они минусовали еще один вражеский БпЛА в небе над областью. Обошлось без пострадавших. Разрушений инфраструктуры тоже нет
Над Україною вночі збили 20 з 25 "шахедів", 5 втрачено, ворог атакував ракетами11 сентября 2024, 05:29 • 11766 просмотров