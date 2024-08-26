На Черкащині чутно вибухи після попередження про БПЛА
Київ • УНН
У Черкаській області чутно вибухи. Повітряні сили попереджали про рух ударних БПЛА в кількох регіонах України, включаючи Київську, Хмельницьку, Черкаську та інші області.
У Черкаській області пролунали вибухи, повідомляє УНН із посиланням на "Суспільне".
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На Черкащині чутно вибухи, повідомляють кореспонденти "Суспільного".
Раніше у Повітряних силах попереджали, що БПЛА рухаються з Київської, Хмельницької, Черкаської, Чернігівської, Сумської та Херсонської областей.
У низці областях триває повітряна тривога.