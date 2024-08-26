В Черкасской области слышны взрывы после предупреждения о БПЛА
Киев • УНН
В Черкасской области слышны взрывы. Воздушные силы предупреждали о движении ударных БПЛА в нескольких регионах Украины, включая Киевскую, Хмельницкую, Черкасскую и другие области.
В Черкасской области прогремели взрывы, сообщает УНН со ссылкой на «Суспільне».
Детали
В Черкасской области слышны взрывы, сообщают корреспонденты «Суспільного».
Ранее в Воздушных силах предупреждали, что БПЛА движутся из Киевской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской, Сумской и Херсонской областей.
В ряде областей продолжается воздушная тревога.