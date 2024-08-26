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На Черкащині через російську атаку пошкоджені будинки та лінія електропередач

На Черкащині через російську атаку пошкоджені будинки та лінія електропередач

Київ • УНН

 • 17115 перегляди

Внаслідок російської атаки на Черкащині пошкоджено житлові будинки та лінію електропередач. Виникла пожежа у господарчій споруді, яку ліквідували рятувальники. Попередньо постраждалих немає.

У Черкаській області внаслідок російської атаки зазнали руйнувань і пошкоджень житлові будинки та лінія електропередач. Про це повідомляє ДСНС України, пише УНН.

У результаті ворожої атаки виникла пожежа у господарчій споруді в одному з районів Черкаської області. Рятувальники ліквідували загоряння,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що пошкоджено лінію електропередачі, кількість зруйнованих будинків уточнюється. Попередньо без постраждалих.

Нагадаємо

26 серпня у Черкаській області було чутно вибухи. Повітряні сили попереджали про рух ударних БПЛА в кількох регіонах України, включаючи Київську, Хмельницьку, Черкаську та інші області.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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