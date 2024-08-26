В Черкасской области из-за российской атаки повреждены дома и линия электропередач
Киев • УНН
В результате российской атаки в Черкасской области повреждены жилые дома и линия электропередач. Возник пожар в хозяйственной постройке, который ликвидировали спасатели. Предварительно пострадавших нет.
В Черкасской области в результате российской атаки подверглись разрушениям и повреждениям жилые дома и линия электропередач. Об этом сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.
В результате вражеской атаки возник пожар в хозяйственной постройке в одном из районов Черкасской области. Спасатели ликвидировали возгорание,
Детали
Отмечается, что повреждена линия электропередачи, количество разрушенных домов уточняется. Предварительно без пострадавших.
Напомним
26 августа в Черкасской области были слышны взрывы. Воздушные силы предупреждали о движении ударных БПЛА в нескольких регионах Украины, включая Киевскую, Хмельницкую, Черкасскую и другие области.