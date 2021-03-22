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На Черкащині знайшли тіло зниклого ветерана АТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. У Черкаській області знайшли тіло ветерана АТО Анатолія Ганненка, який зник наприкінці грудня минулого року. Про це журналісту УНН повідомив начальник сектору комунікації ГУНП в Черкаській області Зоя Вовк.

Цитата

“Від 9 січня для пошуків було додатково залучено водолазів, які оглядали річку Дніпро в селі Бобриця там же й виявили тіло особи, яка перебувала в розшуку”, — сказала Вовк.

За її словами, офіційно родичі звернулися із заявою про зникнення до поліції 1 січня.

“1 січня звернулися його рідні із заявою про зникнення. Рідні вказали, що він зник ще від 28 грудня”, — сказала Вовк.

Окрім того, Вовк зазначила, що на тілі загиблого ознак насильницької смерті не було виявлено.

Доповнення

11 березня, у Дрогобичі на Львівщині в саморобному наметі знайшли тіло 54-річного чоловіка, який був у розшуку.

У центрі Запоріжжя біля гуртожитку було знайдене тіло військовослужбовця з Харкова.

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