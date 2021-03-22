В Черкасской области нашли тело пропавшего ветерана АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В Черкасской области нашли тело ветерана АТО Анатолия Ганненко, который исчез в конце декабря прошлого года. Об этом журналисту УНН сообщил начальник сектора коммуникации ГУНП в Черкасской области Зоя Вовк.
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“С 9 января для поисков были дополнительно привлечены водолазы, которые осматривали реку Днепр в селе Бобрица там же и обнаружили тело лица, находившегося в розыске”, — сказала Волк.
По ее словам, официально родственники обратились с заявлением об исчезновении в полицию 1 января.
“1 января обратились его родные с заявлением об исчезновении. Родные указали, что он исчез еще 28 декабря”, — сказала Вовк.
Кроме того, Вовк отметила, что на теле погибшего признаков насильственной смерти не было обнаружено.
Дополнение
11 марта, в Дрогобыче Львовской области в самодельной палатке нашли тело 54-летнего мужчины, который был в розыске.
В центре Запорожья возле общежития было найдено тело военнослужащего из Харькова.