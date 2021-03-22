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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 27610 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 42892 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 103693 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 139811 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 192901 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
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В Черкасской области нашли тело пропавшего ветерана АТО

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КИЕВ. 22 марта. УНН. В Черкасской области нашли тело ветерана АТО Анатолия Ганненко, который исчез в конце декабря прошлого года. Об этом журналисту УНН сообщил начальник сектора коммуникации ГУНП в Черкасской области Зоя Вовк.

Цитата

“С 9 января для поисков были дополнительно привлечены водолазы, которые осматривали реку Днепр в селе Бобрица там же и обнаружили тело лица, находившегося в розыске”, — сказала Волк.

По ее словам, официально родственники обратились с заявлением об исчезновении в полицию 1 января.

“1 января обратились его родные с заявлением об исчезновении. Родные указали, что он исчез еще 28 декабря”, — сказала Вовк.

Кроме того, Вовк отметила, что на теле погибшего признаков насильственной смерти не было обнаружено.

Дополнение

11 марта, в Дрогобыче Львовской области в самодельной палатке нашли тело 54-летнего мужчины, который был в розыске.

В центре Запорожья возле общежития было найдено тело военнослужащего из Харькова.

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