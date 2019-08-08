На Черкащині затримали громадянина РФ, який планував диверсію на військовому аеродромі - СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. У Черкаській області контррозвідники затримали громадянина РФ під час підготовки до вчинення диверсії на стратегічно важливому військовому об’єкті. Про це УНН повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.
За даними спецслужби, іноземець, який проживав на Черкащині, виготовляв вибухові речовини та саморобні вибухові пристрої. Також він проводив розвідку на територіях, прилеглих до військового аеродрому Збройних Сил України.
Під час обшуків за місцем проживання зловмисника правоохоронці вилучили три саморобні вибухові пристрої, майже два кілограми хімічних речовин, електродетонатор, два види вибухових речовин, нотатки з хімічними формулами, спеціалізовану літературу та схеми створення вибухівки. Також виявлено матеріали, що свідчать про збір іноземцем інформації про об’єкт диверсії.
Наразі слідчими СБУ повідомлено громадянину РФ про підозру в скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 14 (готування до злочину), ч. 1 ст. 113 (диверсія) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Судом обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Триває досудове розслідування.
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