В Черкасской области задержали гражданина РФ, который планировал диверсию на военном аэродроме - СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. В Черкасской области контрразведчики задержали гражданина РФ при подготовке к совершению диверсии на стратегически важном военном объекте. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
По данным спецслужбы, иностранец, который проживал в Черкасской области, изготавливал взрывные вещества и самодельные взрывные устройства. Также он проводил разведку на территориях, прилегающих к военному аэродрому Вооруженных Сил Украины.
Во время обысков по месту жительства злоумышленника правоохранители изъяли три самодельных взрывных устройства, почти два килограмма химических веществ, электродетонатор, два вида взрывчатых веществ, заметки с химическими формулами, специализированную литературу и схемы создания взрывчатки. Также обнаружено материалы, свидетельствующие о сборе иностранцем информации об объекте диверсии.
Сейчас следователями СБУ сообщено гражданину РФ о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 14 (приготовление к преступлению), ч. 1 ст. 113 (диверсия) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Продолжается досудебное расследование.
Напомним, ФСБ завербовала бывшего работника завода “Крымский Титан”.