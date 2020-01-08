На Черкащині взяли під варту водія, який на підпитку збив двох хлопців
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Водія, з вини якого в ДТП загинув один неповнолітній і потрапив до лікарні другий – взяли під варту. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Черкаської області.
"На підставі зібраних доказів затриманому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Вчора, 7 січня 2020, Корсунь-Шевченківським судом задоволено клопотання прокурора про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що досудовим розслідуванням установлено, що 5 січня 2020 року, близько 17:00 39-річний водій автомобіля "ВАЗ", рухаючись в селі Гарбузин в напрямку міста Корсунь-Шевченківський, не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожню обстановку в темну пору доби, порушив Правила дорожнього руху та виїхав на узбіччя дороги, де скоїв наїзд на двох неповнолітніх пішоходів, які рухалися в попутному напрямку. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди помер 13-річний хлопець, інший 16-річний потерпілий отримав тілесні ушкодження, ступінь яких встановлюється.
Повідомляється, що санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.
Нагадаємо, на Черкащині п’яний водій збив двох дітей, одна дитина загинула.