В Черкасской области взяли под стражу водителя, который в нетрезвом состоянии сбил двух парней

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 111244 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 113968 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 112452 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 125359 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 104471 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 107571 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 107760 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

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4 марта, 15:53 • 131811 просмотра

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Киев  •  УНН

 • 14054 просмотра

КИЕВ. 8 января. УНН. Водителя, по вине которого в ДТП погиб один несовершеннолетний и попал в больницу второй - взяли под стражу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Черкасской области.

"На основании собранных доказательств задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Вчера, 7 января 2020 года, Корсунь-Шевченковским судом удовлетворено ходатайство прокурора об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток", - говорится в сообщении.

Сообщается, что досудебным расследованием установлено, что 5 января 2020 года, около 17:00 39-летний водитель автомобиля "ВАЗ", двигаясь в селе Гарбузин в направлении города Корсунь-Шевченковский, не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожную обстановку в темное время суток, нарушил Правила дорожного движения и выехал на обочину дороги, где совершил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов, которые двигались в попутном направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб 13-летний парень, другой 16-летний пострадавший получил телесные повреждения, степень которых устанавливается.

Сообщается, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Напомним, в Черкасской области пьяный водитель сбил двух детей, один ребенок погиб.

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