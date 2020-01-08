В Черкасской области взяли под стражу водителя, который в нетрезвом состоянии сбил двух парней
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Водителя, по вине которого в ДТП погиб один несовершеннолетний и попал в больницу второй - взяли под стражу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Черкасской области.
"На основании собранных доказательств задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Вчера, 7 января 2020 года, Корсунь-Шевченковским судом удовлетворено ходатайство прокурора об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток", - говорится в сообщении.
Сообщается, что досудебным расследованием установлено, что 5 января 2020 года, около 17:00 39-летний водитель автомобиля "ВАЗ", двигаясь в селе Гарбузин в направлении города Корсунь-Шевченковский, не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожную обстановку в темное время суток, нарушил Правила дорожного движения и выехал на обочину дороги, где совершил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов, которые двигались в попутном направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб 13-летний парень, другой 16-летний пострадавший получил телесные повреждения, степень которых устанавливается.
Сообщается, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.
Напомним, в Черкасской области пьяный водитель сбил двух детей, один ребенок погиб.