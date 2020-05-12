На Черкащині у охоронця однієї з фірм вилучили гранати та набої

До працівників Черкаського відділення поліції надійшла інформація про те, що житель села Будище, який працює охоронцем на одній з місцевих охоронних фірм, зберігає за місцем проживання боєприпаси. Інформація підтвердилася.

Під час проведення невідкладного обшуку за місцем проживання чоловіка, поліцейські виявили три предмети схожі на гранати ВОГ-17, РГД-5, та Ф-1, два запали УЗРГМ та 17 пачок патронів калібру 9 міліметрів, загальною кількість 272 одиниці.

Гранати та набої вилучено і буде направлено на експертизу. Зловмисника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у виглядів позбавлення волі на строк до семи років.

На даний час поліцейські з'ясовують походження боєприпасів та мету, з якою затриманий їх зберігав.

Нагадаємо, на Донеччині з початку року вилучили близько 30 тис. боєприпасів.