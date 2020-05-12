На Черкащині у охоронця однієї з фірм вилучили гранати та набої
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Три гранати, запали та майже триста набоїв вилучили поліцейські під час обшуку. Дії зловмисника кваліфіковані слідчим за статтею 263 Кримінального кодексу України. Чоловіка затримано відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Про це повідомляє УНН з посиланням на поліцію області.
До працівників Черкаського відділення поліції надійшла інформація про те, що житель села Будище, який працює охоронцем на одній з місцевих охоронних фірм, зберігає за місцем проживання боєприпаси. Інформація підтвердилася.
Під час проведення невідкладного обшуку за місцем проживання чоловіка, поліцейські виявили три предмети схожі на гранати ВОГ-17, РГД-5, та Ф-1, два запали УЗРГМ та 17 пачок патронів калібру 9 міліметрів, загальною кількість 272 одиниці.
Гранати та набої вилучено і буде направлено на експертизу. Зловмисника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у виглядів позбавлення волі на строк до семи років.
На даний час поліцейські з'ясовують походження боєприпасів та мету, з якою затриманий їх зберігав.
Нагадаємо, на Донеччині з початку року вилучили близько 30 тис. боєприпасів.