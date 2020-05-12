В Черкасской области у охранника одной из фирм изъяли гранаты и патроны
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Три гранаты, запалы и почти триста патронов изъяли полицейские во время обыска. Действия злоумышленника квалифицированы следователем по статье 263 Уголовного кодекса Украины. Мужчина задержан в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицию области.
К сотрудникам Черкасского отделения полиции поступила информация о том, что житель села Будище, который работает охранником в одной из местных охранных фирм, хранит по месту жительства боеприпасы. Информация подтвердилась.
При проведении неотложного обыска по месту жительства мужчины, полицейские обнаружили три предмета похожих на гранаты ВОГ-17, РГД-5, и Ф-1, два запала УЗРГМ и 17 пачек патронов калибра 9 миллиметров, общей количество 272 единицы.
Гранаты и патроны изъяты и будут направлены на экспертизу. Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По данному факту возбуждено уголовное производство по части 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
В настоящее время полицейские выясняют происхождение боеприпасов и цель, с которой задержанный их хранил.
Напомним, в Донецкой области с начала года изъяли около 30 тыс. боеприпасов.