На Черкащині просять не ризикувати та не влаштовувати масові заходи без дозволу
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець попередив місцевих чиновників, політиків і підприємців, щоб вони не ризикували і не влаштовували масові заходи без дозволу адміністрації, інформує УНН з посиланням на заяву начальника ОВА.
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“Застерігаю представників органів місцевого самоврядування, політиків, підприємців від нерозважливої активності та організації неузгоджених масових заходів на Черкащині. Особливо під час важливих для українців дат, як-от сьогодні, коли від ворога можна очікувати чергових звірств. Ніяких концертно-розважальних програм і подібного! Не час і не місце! Усі отримані сигнали про порушення ретельно перевіримо”, - заявив Табурець.
Він додав, що категорично забороняє будь-кому нехтувати життям і здоров’ям людей.
“Вимагаю від правоохоронців слідкувати за дотриманням безпекового режиму й обмежень у регіоні”, - заявив начальник ОВА.
Нагадаємо
Також голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив, що в області на День Прапора і День Незалежності з міркувань безпеки будуть заборонені масові заходи.