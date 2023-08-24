На Черкасщине просят не рисковать и не устраивать массовые мероприятия без разрешения

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КИЕВ. 24 августа. УНН. Начальник Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец предупредил местных чиновников, политиков и предпринимателей, чтобы они не рисковали и не устраивали массовые мероприятия без разрешения администрации, информирует УНН со ссылкой на заявление начальника ОВА.

Цитата

“Предостерегаю представителей органов местного самоуправления, политиков, предпринимателей от безрассудной активности и организации несогласованных массовых мероприятий в Черкасской области. Особенно во время важных для украинцев дат, например сегодня, когда от врага можно ожидать очередных зверств. Никаких концертно-развлекательных программ и подобного! Не время и не место! Все полученные сигналы о нарушениях тщательно проверим”, - заявил Табурец.

Он добавил, что категорически запрещает кому-либо пренебрегать жизнью и здоровьем’людей.

“Требую от правоохранителей следить за соблюдением режима безопасности и ограничений в регионе”, - заявил начальник ОВА.

Напомним

Также председатель Кировоградской ОВА Андрей Райкович сообщил, что в области на День Флага и День Независимости из соображений безопасности будут запрещены массовые мероприятия. 

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