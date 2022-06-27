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На Черкащині обмежили рух через дамбу

На Черкащині обмежили рух через дамбу

Київ • УНН

 • 454563 перегляди

КИЇВ. 27 червня. УНН. На Черкащині ввели обмеження на рух транспорту на автодорозі Н-16 через дамбу. Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, пише УНН.

Цитата

"Діють обмеження руху на автодорозі Н-16 (черкаська дамба). Зокрема, заборонено проїзд автомобільного транспорту понад 8 тонн. Об’їзд через Канів", - повідомив Табурець у Telegram.

Раніше 

26 червня Табурець повідомив, що російські окупанти завдали два ракетні удари по Черкащині – одна людина загинула, п'ятеро дістали травми, пошкоджено об’єкт інфраструктури. Деталей він не навів.

Reuters з посиланням на радника з ОП повідомив, що "одна з ракет була спрямована на міст через Дніпро". "Вони намагаються обмежити перекидання наших резервів і західного озброєння на схід", – йдеться у повідомленні радника Олексія Арестовича, якого цитує Reuters.

Українські Національні Новини

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