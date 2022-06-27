На Черкащині обмежили рух через дамбу

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"Діють обмеження руху на автодорозі Н-16 (черкаська дамба). Зокрема, заборонено проїзд автомобільного транспорту понад 8 тонн. Об’їзд через Канів", - повідомив Табурець у Telegram.

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26 червня Табурець повідомив, що російські окупанти завдали два ракетні удари по Черкащині – одна людина загинула, п'ятеро дістали травми, пошкоджено об’єкт інфраструктури. Деталей він не навів.

Reuters з посиланням на радника з ОП повідомив, що "одна з ракет була спрямована на міст через Дніпро". "Вони намагаються обмежити перекидання наших резервів і західного озброєння на схід", – йдеться у повідомленні радника Олексія Арестовича, якого цитує Reuters.