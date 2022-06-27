В Черкасской области ограничили движение через дамбу
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июня. УНН. В Черкасской области ввели ограничения на движение транспорта на автодороге Н-16 через дамбу. Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, пишет УНН.
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"Действуют ограничения движения на автодороге Н-16 (черкасская дамба). В частности, запрещен проезд автомобильного транспорта более 8 тонн. Объезд через Канев", - сообщил Табурец в Telegram.
Ранее
26 июня Табурец сообщил, что российские оккупанты нанесли два ракетных удара по Черкасской области – один человек погиб, пятеро получили травмы, поврежден объект инфраструктуры. Подробностей он не привел.
Reuters со ссылкой на советника из ОП сообщил, что "одна из ракет была направлена на мост через Днепр". "Они пытаются ограничить перебрасывание наших резервов и западного вооружения на восток", – говорится в сообщении советника Алексея Арестовича, которого цитирует Reuters.