На Черкащині безробітний з сокирою пограбував пенсіонера
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. У селі Лисяча Балка Катеринопільського району Черкаської області місцевий житель пограбував пенсіонера, погрожуючи сокирою. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Серед ночі безробітний житель села (1980 року народження) постукав у двері приватного будинку, в якому проживає пенсіонер (чоловік 1937 року народження). Коли пенсіонер відчинив двері, то чоловік почав, погрожуючи сокирою, вимагати ключи від мопеду, що належить пенсіонерові.
Коли нападник отримав ключі, то завів мопед і поїхав на ньому, перед цим завдавши кільки ударів руками дружині пенсіонера.
Наразі нападника затримано. Поліція проводить досудове розслідування.
Нагадаємо, на Львівщині вчинили розбійний напад на фермера-іноземця.