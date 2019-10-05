В Черкасской области безработный с топором ограбил пенсионера
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. В селе Лисья Балка Катеринопольского района Черкасской области местный житель ограбил пенсионера, угрожая топором. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
Среди ночи безработный житель села (1980 года рождения) постучал в дверь частного дома, в котором проживает пенсионер (мужчина 1937 года рождения). Когда пенсионер открыл дверь, то мужчина начал, угрожая топором, требовать ключи от мопеда, принадлежащему пенсионеру.
Когда нападавший получил ключи, то завел мопед и поехал на нем, перед этим нанеся несколько ударов руками жене пенсионера.
Сейчас нападавшего задержали. Полиция проводит досудебное расследование.
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