В Черкасской области безработный с топором ограбил пенсионера

Среди ночи безработный житель села (1980 года рождения) постучал в дверь частного дома, в котором проживает пенсионер (мужчина 1937 года рождения). Когда пенсионер открыл дверь, то мужчина начал, угрожая топором, требовать ключи от мопеда, принадлежащему пенсионеру.

Когда нападавший получил ключи, то завел мопед и поехал на нем, перед этим нанеся несколько ударов руками жене пенсионера.

Сейчас нападавшего задержали. Полиция проводит досудебное расследование.

Напомним, во Львовской области совершили разбойное нападение на фермера-иностранца.