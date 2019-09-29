На час святкування Рош га-Шана до Умані направили рятувальній вертоліт
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. У неділю до Умані було передислоковано єврокоптер ДСНС. Рішення керівництва ДСНС про посилення Черкаського зведеного загону єврокоптером, пов‘язане із необхідністю екстреного транспортування тяжкохворих паломників-хасидів на випадок, якщо ситуація буде критичною, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби ДСНС України.
Повідомляється, що гелікоптер забезпечений необхідним медичним обладнанням і відповідає усім вимогам сучасної екстреної медицини. Для його безпечної роботи в Умані підготовлений спеціальний майданчик, який також обладнано необхідними технічними та навігаційними засобами.
Також були узгоджені питання, пов‘язані із застосуванням гелікоптера для транспортування хворих до Києва, а також можливість здійснення польоту у нічний час.
У ДСНС нагадали, що на території міста Умань, для забезпечення оперативного реагування на можливі надзвичайні події 23 вересня було розгорнуто зведений загін Управління ДСНС, до складу якого увійшли 117 фахівців ДСНС, а також 26 одиниць пожежної і спеціальної техніки.
Як повідомляв УНН, сьогодні за юдейським календарем відзначають Рош га-Шана — розпочинається Новий 5780 рік.
На святкування Рош га-Шани, станом на 28 вересня, до України прибули близько 25 тисяч паломників-хасидів.