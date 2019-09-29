На время празднования Рош га-Шана в Умань направили спасательной вертолет
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. В воскресенье в Умань был передислоцирован еврокоптер ГСЧС. Решение руководства ГСЧС об усилении Черкасского сводного отряда еврокоптером, связано с необходимостью экстренной транспортировки тяжелобольных паломников-хасидов в случае, если ситуация будет критической, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ГСЧС Украины.
Сообщается, что вертолет обеспечен необходимым медицинским оборудованием и соответствует всем требованиям современной экстренной медицины. Для его безопасной работы в Умани подготовили специальную площадку, которая также оборудована необходимыми техническими и навигационными средствами.
Также были согласованы вопросы, связанные с применением вертолета для транспортировки больных в Киев, а также возможность осуществления полета в ночное время.
В ГСЧС напомнили, что на территории города Умань, для обеспечения оперативного реагирования на возможные чрезвычайные события 23 сентября были развернуты сводный отряд Управления ГСЧС, в состав которого вошли 117 специалистов ГСЧС, а также 26 единиц пожарной и специальной техники.
Как сообщал УНН, сегодня по иудейскому календарю отмечают Рош га-Шана - начинается Новый 5780 год.
На празднование Рош га-Шана, по состоянию на 28 сентября, в Украину прибыли около 25 тыс. паломников-хасидов.