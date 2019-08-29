На Буковині затримали поліцейського за збут наркотиків
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. На Буковині інспектора патрульної поліції затримали під час збуту ним наркотичних речовин. Про це УНН повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.
"Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, викрили інспектора Управління патрульної поліції в Чернівецькій області, який підозрюється у незаконному придбанні та збуті наркотичних засобів та психотропних речовин", - йдеться в повідомленні.
За попередньою інформацією, інспектор купував наркотичні засоби з метою вживання та незаконного збуту колегам та цивільним особам. Поліцейський також збував етиловий спирт та фальсифіковані алкогольні напої, виготовлені з недоброякісної сировини.
Правоохоронця затримали. Під час проведенних обшуків було вилучено 4750 євро, 2500 доларів США, 16500 гривень, порошкоподібну речовину білого кольору схожу на амфетамін, предмети схожі на зброю та набої калібру 8 мм, 77 зіп-пакетів та 11 поліетиленових пакетів із речовиною рослинного походження зеленого кольору схожого на марихуану, 880 літрів фальсифікованої горілчаної продукції, 300 літрів спирту та підроблені марки акцизного збору.
Відкрито кримінальне провадження ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів вчинене за попередньою змовою групою осіб).
Наразі вирішується питання щодо вручення затриманому повідомлення про підозру та обрання відносно нього запобіжного заходу.
У разі доведення вини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від шести до десяти років з конфіскацією майна.
Нагадаємо, у Житомирі правоохоронці блокували постачання наркотичних засобів та психотропних речовин до однієї з установ виконання покарань.