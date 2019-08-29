На Буковине задержали полицейского за сбыт наркотиков
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. На Буковине инспектора патрульной полиции задержали во время сбыта им наркотических веществ. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.
"Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Хмельницком, разоблачили инспектора Управления патрульной полиции в Черновицкой области, который подозревается в незаконном приобретении и сбыте наркотических средств и психотропных веществ", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, инспектор покупал наркотические средства с целью принятия и незаконного сбыта коллегам и гражданским лицам. Полицейский также сбывал этиловый спирт и фальсифицированные алкогольные напитки, изготовленные из недоброкачественного сырья.
Правоохранителя задержали. Во время проведенных обысков было изъято 4750 евро, 2500 долларов США, 16 500 гривен, порошкообразное вещество белого цвета похожее на амфетамин, предметы похожие на оружие и патроны калибра 8 мм, 77 зип-пакетов и 11 полиэтиленовых пакетов с веществом растительного происхождения зеленого цвета похожего на марихуану, 880 литров фальсифицированной водочной продукции, 300 литров спирта и поддельные марки акцизного сбора.
Открыто уголовное производство ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов совершенное по предварительному сговору группой лиц).
Сейчас решается вопрос о вручении задержанному сообщения о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения.
В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком от шести до десяти лет с конфискацией имущества.
Напомним, в Житомире правоохранители блокировали поставки наркотических средств и психотропных веществ в одном из учреждений исполнения наказаний.