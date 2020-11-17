На Буковині затримали керівника управління Укртрансбезпеки за вимагання хабарів з перевізників
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. На Буковині затримали керівника обласного управління Укртрансбезпеки, який систематично з перевізників вимагав хабарі від 5 до 50 тис. грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.
"На Буковині затримали керівника обласного управління Укртрансбезпеки – систематично отримував неправомірну вигоду від перевізників", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що чиновник налагодив злочинну схему отримання неправомірної вигоди від перевізників. За гроші обіцяв не проводити перевірки на дотримання ліцензійних умов маршрутних таксі, сприяти нелегальному переміщенню вантажівок, які порушують габаритно-вагові стандарти та безперешкодно видавати дозволи на перевезення пасажирів.
"Встановлено, що сума щомісячних "поборів", що перевізники мали сплатити посадовцю – від 5 до 50 тис. грн… Зокрема, задокументовано численні факти отримання зловмисником неправомірної вигоди на загальну суму понад 150 тис. грн", - йдеться у повідомленні.
Так, учора, 16 листопада, керівника управління затримали "на гарячому". Він отримував чергову частину неправомірної вигоди – 5 тис. грн від підприємця за зменшення суми штрафних санкцій.
Наразі слідчі дії тривають. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрання йому запобіжних заходів.
Нагадаємо, на Харківщині судитимуть двох старших оперуповноважених через вимагання хабаря у розмірі 1000 доларів.