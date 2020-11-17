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На Буковине задержали руководителя управления Укртрансбезопасности за вымогательство взяток с перевозчиков

На Буковине задержали руководителя управления Укртрансбезопасности за вымогательство взяток с перевозчиков

Киев  •  УНН

 • 11484 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. На Буковине задержали руководителя областного управления Укртрансбезопасности, который систематически с перевозчиков требовал взятки от 5 до 50 тыс. грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

"На Буковине задержали руководителя областного управления Укртрансбезопасности - систематически получал неправомерную выгоду от перевозчиков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что чиновник наладил преступную схему получения неправомерной выгоды от перевозчиков. За деньги обещал не проводить проверки на соблюдение лицензионных условий маршрутных такси, способствовать нелегальному перемещению грузовиков, нарушающих габаритно-весовые стандарты и беспрепятственно выдавать разрешения на перевозку пассажиров.

"Установлено, что сумма ежемесячных "поборов", что перевозчики должны были заплатить чиновнику - от 5 до 50 тыс. грн... В частности, задокументировано многочисленные факты получения злоумышленником неправомерной выгоды на общую сумму более 150 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Так, вчера, 16 ноября, руководителя управления задержали "на горячем". Он получал очередную часть неправомерной выгоды - 5 тыс. грн от предпринимателя за уменьшение суммы штрафных санкций.

Сейчас следственные действия продолжаются. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрания ему меры пресечения.

Напомним, в Харьковской области будут судить двух старших оперуполномоченных из-за вымогательства взятки в размере 1000 долларов.

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