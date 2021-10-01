На Буковині зафіксували 566 нових випадків коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. У Чернівецькій області за 30 вересня зафіксували 566 нових випаків інфікування COVID-19, також в області одужало 251 особа. Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава ОДА Сергій Осачук, передає УНН.
Деталі
Так, загалом на Буковині зафіксовано 89 500 випадки хвороби. За останню добу 251 людина одужало, 81 535 — з початку пандемії. За весь час епідемії в регіоні померли 2 025 людина. За минулу добу Чернівецький обласний центр дослідив 1885 ПЛР-дослідження та 1339 експрес-тестів.
Загальна ситуація в Україні
Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 423 379 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 56 274 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.